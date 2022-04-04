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Uğurcan hatasızdı

Kalesine gelen iki kritik topu çıkaran Çakır’ın Rosier’in yakın mesafeden attığı golde yapacak fazla bir şeyi yoktu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Uğurcan hatasızdı

Fırtına'da sezona damgasını vuran isimlerden Uğurcan Çakır, Beşiktaş karşısında da başarılı bir performans ortaya koydu. Genç eldiven, özellikle ilk yarıda Beşiktaş'ın kullandığı duran topta müsait durumda kafa vuruşunu yapan Vida'ya gol izni vermeyerek kalesinde devleşti. Rosier'in kaydettiği golde hatası bulunmayan Uğurcan, karşılaşmayı 2 kurtarışla tamamlamayı başardı. Bu sezon ligde 29. maçına çıkan başarılı eldiven, kalesinde 24. golünü görmüş oldu. 25 yaşındaki file bekçisi, 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

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