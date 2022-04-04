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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı farkı! Tam 69 hafta...

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, son 7 haftaya en yakın rakibi Konyaspor'un tam 13 puan önünde girdi. Teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili dikkat çeken bir rakam da ortaya çıktı. Abdullah Avcı, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla haftayı lider tamamlayan teknik direktör konumunda… Avcı bu süreçte tam 69 haftayı lider tamamladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 19:10
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı farkı! Tam 69 hafta...

Bordo-Mavililer şampiyonluk için geri sayıma geçerken bu başarıda şüphesiz teknik direktör Abdullah Avcı'nın payı büyük… Tecrübeli teknik adam, bu sezonki performansıyla dikkat çekerken ilk Süper Lig şampiyonluğuna da artık çok yakın.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı farkı! Tam 69 hafta...

Karadeniz Fırtınası'nda göreve başladığından beri oynattığı futbol ve oluşturduğu sistemle adeta yeni bir devrime imza atan Abdullah Avcı son yıllardaki başarısıyla Türk futboluna damga vuruyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı farkı! Tam 69 hafta...

Takvim'in haberine göre; Abdullah Avcı, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla haftayı lider tamamlayan teknik direktör konumunda… Avcı bu süreçte tam 69 haftayı lider tamamladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı farkı! Tam 69 hafta...

Onu Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim takip ediyor… Sarı-Kırmızılılar ile büyük başarılara imza atan Terim, bu dönemde 29 hafta liderlik keyfi yaşadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı farkı! Tam 69 hafta...

Beşiktaş'ı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın 23 hafta liderlik koltuğunda otururken Şenol Güneş ise bu süreçte 19 hafta liderlik sevinci yaşadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı farkı! Tam 69 hafta...

Trabzonspor bu sezon 31. haftalar itibarıyla ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a toplamda 68 puan fark attı. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u kalan 7 haftada 8 puan toplaması halinde rakiplerinin alacağı skorlar ne olursa olsun sezonu şampiyon tamamlayacak.

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