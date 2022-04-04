TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı farkı! Tam 69 hafta...

Bordo-Mavililer şampiyonluk için geri sayıma geçerken bu başarıda şüphesiz teknik direktör Abdullah Avcı'nın payı büyük… Tecrübeli teknik adam, bu sezonki performansıyla dikkat çekerken ilk Süper Lig şampiyonluğuna da artık çok yakın.

Karadeniz Fırtınası'nda göreve başladığından beri oynattığı futbol ve oluşturduğu sistemle adeta yeni bir devrime imza atan Abdullah Avcı son yıllardaki başarısıyla Türk futboluna damga vuruyor.