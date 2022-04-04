Son dakika spor haberleri - Spor yazarları Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Futbolda şöyle bir şey var; yenemeyeceksen kaybetmeyeceksin. Şampiyonluğa giden Trabzonspor dün bunu yaşadı. Bir de şu vardı. Bir an evvel şampiyonluk turu atmanın gerginliği gözüktü bordo-mavili oyuncularda. Hiç gerek yok.

Çünkü arka taraftan kovalayanlar da aman aman oynamıyorlar. Onların da önümüzdeki haftalarda çok zor maçları var. Trabzonsporlu oyuncular "Bir an önce şampiyon olalım" diyeceklerine, "Tadına vara vara şampiyon olalım" deseler hedefe daha kolay ulaşırlar. Çünkü bunun için ortam daha müsait.