Çifte bayram yakın

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluğa çok yakın olduklarını söyledi. Başarılı hoca, "Geçen sezonun şampiyonu ve geniş kadrosu olan bir takım vardı karşımızda. Hoca değişimi vardı. Beşiktaş hiç 3'lü oynamadığı için analizine iyi çalışamadık. Büyük takımlara yakışır bir mücadele izledik bugün. Şampiyonluğa çok yakınız, sadece resmileşmesini bekliyoruz. Ramazan bayramında çifte bayram kutlayacağız inşallah. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın. Türkiye Kupası'nı da alacağız" ifadesini kullandı.

AYNI SERİYİ YAKALADI

Fırtına, 2010- 2011'de Şenol Güneş yönetiminde, 6 derbide 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşamış ve 15 puanı hanesine yazdırmıştı. Karadeniz devinin ligdeki derbilerde yenilmediği son sezon ise 2019- 20 idi. Bordo-mavililer 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak, 12 puan toplamıştı. Fırtına Abdullah Avcı ile de aynı puana ulaştı. Derbilerde muhteşem bir performans gösteren Trabzonspor, şampiyonluk yarışında büyük bir avantaja sahip durumda.