Haberler Trabzonspor Bordo mavi karnaval!

Bordo mavi karnaval!

Maç öncesi meydanları dolduran Trabzon taraftarları, tezahüratlar yaptı, horonlar tepti. Ardından tribünler doldu ve coşku stada taşındı, yer yerinden oynadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Bordo mavi karnaval!
Beşıktaş derbisi Trabzon'da tam bir festivale dönüştü. Karşılaşmaya saatler kala onbinlerce Trabzon taraftarları, kent meydanına akın etti. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan ve hep bir ağızdan "Bu sene sensin şampiyon", "O sene bu sene" tezahüratlarında bulunarak meşaleler yakan taraftarlar, horon ve kolbastı oynadı. Bayraklarla donatılan kentin her köşede ayrı bir heyecan dalgası yaşandı. Meydanlardaki coşku kapıların açılmasıyla Akyazı'ya da taşındı.

Biletleri çıktığı gibi biten karşılaşmada 41 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı. Trabzonsporlular 90 dakika hiç susmadan tezahüratlarıyla futbolculara destek verdi. Ayrıca top kaybedildiğinde ıslıklarıyla Beşiktaş'ı baskı altına almaya çalıştılar. 61. dakika şovu da görülmeye değer anlardandı. Bu arada desibel rekoru kırma denemesi de gerçekleştirildi. Maç boyunca tribünlerin birçok noktasında lisanslı firma tarafından ses ölçümleri yapıldı.
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu maça damga vurdu! Juventus 16 maç sonra mağlup oldu
Edwina Sponza’dan ayrılıp Gülcan Arslan ile yakınlaşan İbrahim Kutluay'dan şoke eden ihanet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor