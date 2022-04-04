Bordo mavi karnaval!

Biletleri çıktığı gibi biten karşılaşmada 41 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı. Trabzonsporlular 90 dakika hiç susmadan tezahüratlarıyla futbolculara destek verdi. Ayrıca top kaybedildiğinde ıslıklarıyla Beşiktaş'ı baskı altına almaya çalıştılar. 61. dakika şovu da görülmeye değer anlardandı. Bu arada desibel rekoru kırma denemesi de gerçekleştirildi. Maç boyunca tribünlerin birçok noktasında lisanslı firma tarafından ses ölçümleri yapıldı.
Biletleri çıktığı gibi biten karşılaşmada 41 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı. Trabzonsporlular 90 dakika hiç susmadan tezahüratlarıyla futbolculara destek verdi. Ayrıca top kaybedildiğinde ıslıklarıyla Beşiktaş'ı baskı altına almaya çalıştılar. 61. dakika şovu da görülmeye değer anlardandı. Bu arada desibel rekoru kırma denemesi de gerçekleştirildi. Maç boyunca tribünlerin birçok noktasında lisanslı firma tarafından ses ölçümleri yapıldı.
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