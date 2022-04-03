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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Zorbay Küçük yöneteecek. Bordo-mavili takım teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 19:51 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 19:55
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Ligde ciddi olarak puan farkıyla öndeyiz. Ne zaman kesinleşeceğine bakıyoruz artık. Rakiplerimiz Avrupa Kupaları'na katılmak için yarışıyor. Son şampiyon ile oynuyoruz. Bir hoca değişikliği yaptılar.

Biz bu şampiyonluğu bir an evvel sonuçlandırmak istiyoruz. İnsanlar çok mutlu. Dünyanın her yerinden akın ediyorlar. Umarız ki bunun karşılığını veririz.

8 tane sol bek oynattım bu sezon. En iyi savunma tandemini kaybettim. Ancak organizasyon bizi ayakta tutuyor. Belki bu aksilikler olmasaydı, şampiyonluğu daha erken ilan edebilirdik.

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