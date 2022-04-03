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Trabzonspor taraftarından Beşiktaş maçında muhteşem koreografi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden önce bordo-mavli taraftarlar görsel bir şölene imza attı. Koreografide maraton tribününden şampiyon Trabzonspor yazılı üstü açık otobüs geçişiyle bordo mavililerin tarihindeki şampiyonluk kupaları görsellerine yer verildi. İşte o görüntüler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 21:20
Trabzonspor taraftarından Beşiktaş maçında muhteşem koreografi

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor taraftarından Beşiktaş maçında muhteşem koreografi

Karşılaşma öncesinde bordo-mavili taraftarlar, muhteşem bir koreografi hazırladı.

Trabzonspor taraftarından Beşiktaş maçında muhteşem koreografi

Koreografide maraton tribününden şampiyon Trabzonspor yazılı üstü açık otobüs geçişiyle bordo mavililerin tarihindeki şampiyonluk kupaları görsellerine yer verildi.

Trabzonspor taraftarından Beşiktaş maçında muhteşem koreografi

Dev koreografi de ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte geçmişte bordo-mavili ekipte şampiyonluk yaşayan efsane teknik direktörler Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'nın kasketli dev fotoğrafları da yansıtıldı.

Trabzonspor taraftarından Beşiktaş maçında muhteşem koreografi
Trabzonspor taraftarından Beşiktaş maçında muhteşem koreografi
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