Trabzonspor taraftarından Beşiktaş maçında muhteşem koreografi

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşma öncesinde bordo-mavili taraftarlar, muhteşem bir koreografi hazırladı.
Koreografide maraton tribününden şampiyon Trabzonspor yazılı üstü açık otobüs geçişiyle bordo mavililerin tarihindeki şampiyonluk kupaları görsellerine yer verildi.
Dev koreografi de ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte geçmişte bordo-mavili ekipte şampiyonluk yaşayan efsane teknik direktörler Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'nın kasketli dev fotoğrafları da yansıtıldı.