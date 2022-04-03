TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncularına derbi uyarısı | Fırtına kopsun

Spor Toto Süper Lig'de 15 puan farkla lider olan Trabzonspor bu akşam sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Şampiyonluğunu ilan etmek için 3 galibiyete ihtiyacı olan (Konyaspor da kazanırsa!) bordo-mavililer, güçlü rakibini yenerek mutlu sona bir adım daha yaklaşmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncuları ile yaptığı son toplantıda, "Kendimiz gibi olalım. Ne çalıştıysak sahada uygulayalım yeter. O zaman istediğimiz sonucu alırız" dediği öğrenildi. Beşiktaş'ı ve yeni hocası Valerien İsmail'i analiz eden tecrübeli hoca ve ekibi, 3-4-3 sistemi ile ilgili gerekli tedbirleri de aldı.

İMHA TİMİ GÖREVE HAZIR

Galibiyet planını hazırlayan Abdullah Avcı, kanat oyuncularından daha fazla sorumluluk almalarını ve topu rakip alanda tutmalarını istedi. Ayrıca tüm oyunculara fırsat buldukları anda mesafe gözetmeksizin şut çekmeleri talimatı verildi. Camia ve şehir yıllardır hasret çekilen şampiyonluğa kilitlenirken, başkan Ahmet Ağaoğlu da teknik ekip ve futbolcularla görüşmeler yaparak moral motivasyonu yaptı. Savunmadaki eksikler can sıksa da Fırtına, Beşiktaş karşısında yine hücum hattına güveniyor. Cornelius, Djaniny, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Edin Visca ve Bakasetas bugün yine en önemli kozlar olacak.

ÇIKIŞ YOK

Karadeniz devi, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan bu yana (390 gündür) sahasında yenilmiyor. Evinde oynadığı son 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik elde eden Fırtına, Beşiktaş'ı da halkaya eklemek istiyor.

EGALE EDECEK

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı yenmeleri halinde kendi puan rekorunu egale edecek. Tecrübeli hoca, Başakşehir ile 2016-17 sezonunda 34 maçta 73 puan toplamıştı. Bordo-mavili takım ile 30 maçta 70 puan elde eden Avcı, 3 puanla kendi rekorunu yakalayacak. Kalan haftalarda da yenileme şansı bulacak.

EVİNDE ÜSTÜN

İki takım ligde Trabzon'da 47 kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip bunların 23'ünü kazanmayı bildi. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.