Trabzonspor'da sıra Beşiktaş'ta

Teknik direktör Abdullah Avcı ile rekorları parçalayarak yoluna devam eden lider Trabzonspor yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karadeniz devinin en büyük avantajı muhteşem hücum hattı olarak dikkat çekiyor. Cornelius 12 gol ve 4 asist, Nwakaeme 11 gol ve 10 asist, Bakasetas 8 ve 4 asist, Visca (sadece Trabzon'da) 5 gol ve 3 asitle oynadı. Ligde birçok takımdan daha çok gol üreten bu dört 4 futbolcu, yine Trabzonspor'un en büyük kozu. Bordo-mavili takımın 'imha timi' ligde geride kalan 30 haftada 36 gol + 21 asist ile toplamda 57 gole katkı yaptı.

GÖZ KAMAŞTIRIYORLAR

Hücum hattı ile göz kamaştıran Karadeniz devinde bu 4 ismin yanı sıra herkes skor üretebiliyor. Djaniny Semedo da önemli işlere imza atıyor. Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu 8 kez fileleri sarstı, 3 asist yaptı. Abdülkadir Ömür 7, Hamsik ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 gol kaydederken, 2 golü de rakip takım kendi kalesine attı. Bu sezon sadece 0-0 biten Başakşehir sınavında fileleri sarsamayan son derece üretken bir futbol sergileyen Karadeniz devi, Spor Toto Süper Lig'in en skorer takımı konumunda. Hatta Avrupa basınında bile adından sık sık söz ettiriyor.

TOPLAMDA 70 MAÇ

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere toplam 70 karşılaşmaya çıktı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 42 galibiyet, 21 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

PUAN ORTALAMASI 2.17

Karadeniz devi, Abdullah Avcı yönetimindeki 62 lig karşılaşmasında 39 galibiyet, 18 beraberlik alırken sadece 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 62 maçta 2.17 puan ortalamasıyla süper bir grafik ortaya koydu.

ZİRVE ŞENOL GÜNEŞ'İN

Trabzon, 2010-2011'de Şenol Güneş yönetiminde, 6 derbide 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşamış ve 15 puanı hanesine yazdırmıştı. Fırtına yarın kazanırsa 14 puan elde etmiş olacak. Karadeniz devinin ligdeki derbilerde yenilmediği son sezon ise 2019-20... Bordo-mavililer 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak, 12 puan toplamıştı.

YENİLMEYEN TAKIM

Fırtına, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım. 15 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Attığı 29 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gören Karadeniz devi topladığı 37 puanla iç sahada en fazla puan toplayan takım oldu.