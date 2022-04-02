TRABZONSPOR HABERLERİ: Sevilla ve Lyon Uğurcan Çakır ve Djaniny için geliyor

Trabzonspor ile Beşiktaş derbisine 3 farklı kulübün scout ekiplerinin geleceği öğrenildi.
Trabzonspor ile Beşiktaş derbisine 3 farklı kulübün scout ekiplerinin geleceği öğrenildi.
Sevilla ve Lyon'un yanı sıra bir Fransız ekibinin daha Akyazı'da tribünde yer alacağı belirtildi.
Sevilla daha önce Uğurcan Çakır ile ilgilenmiş ancak transferini gerçekleştirememişti.
Lyon ise daha önce ilgilendiği Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Djaniny'yi de takip ediyor.
Fransız gazetesinde yer alan habere göre Rennes ve Lyon sezon sonunda Djaniny'yi kadrosuna katmak için Trabzonspor'a resmi teklifte bulunacak.
ABDULLAH AVCI, DJANİNY'Yİ BIRAKMAK İSTEMİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Djaniny'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakmazken, teklifin yüksek olması durumunda bakış açısının değişebileceği belirtildi.