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TRABZONSPOR HABERLERİ: Sevilla ve Lyon Uğurcan Çakır ve Djaniny için geliyor

Trabzonspor spor haberleri: Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmayı iki kulüp izleyecek. Hedeflerinde Uğurcan Çakır ve Djaniny var. İspanyol ekibi Sevilla Uğurcan Çakır için, Fransız ekibi Lyon ise Djaniny için Akyazı'ya geliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Sevilla ve Lyon Uğurcan Çakır ve Djaniny için geliyor

Lyon ise daha önce ilgilendiği Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Djaniny'yi de takip ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Sevilla ve Lyon Uğurcan Çakır ve Djaniny için geliyor

Fransız gazetesinde yer alan habere göre Rennes ve Lyon sezon sonunda Djaniny'yi kadrosuna katmak için Trabzonspor'a resmi teklifte bulunacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Sevilla ve Lyon Uğurcan Çakır ve Djaniny için geliyor

ABDULLAH AVCI, DJANİNY'Yİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Djaniny'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakmazken, teklifin yüksek olması durumunda bakış açısının değişebileceği belirtildi.

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