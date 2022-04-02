Evde can yakan ikili

Trabzonspor'un hücum hattında rakiplerin çekindiği isimlerin başında ise Cornelius ve Nwakaeme geliyor. Bordo-mavililerin Danimarkalı foveti Cornelius bu sezon attığı 12 golün 6'sını iç sahada kaydetti. Nijeryalı sol kanat Nwakaeme de kaydettiği 11 golün 6'sını Akyazı'da fileleri göndermeyi başardı.
Trabzonspor'un hücum hattında rakiplerin çekindiği isimlerin başında ise Cornelius ve Nwakaeme geliyor. Bordo-mavililerin Danimarkalı foveti Cornelius bu sezon attığı 12 golün 6'sını iç sahada kaydetti. Nijeryalı sol kanat Nwakaeme de kaydettiği 11 golün 6'sını Akyazı'da fileleri göndermeyi başardı.