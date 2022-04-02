Haberler Trabzonspor Evde can yakan ikili

Evde can yakan ikili

Trabzonspor'un hücum hattında rakiplerin çekindiği isimlerin başında ise Cornelius ve Nwakaeme geliyor. Bordo-mavililerin Danimarkalı foveti Cornelius bu sezon attığı 12 golün 6'sını iç sahada kaydetti. Nijeryalı sol kanat Nwakaeme de kaydettiği 11 golün 6'sını Akyazı'da fileleri göndermeyi başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Evde can yakan ikili
Trabzonspor'un hücum hattında rakiplerin çekindiği isimlerin başında ise Cornelius ve Nwakaeme geliyor. Bordo-mavililerin Danimarkalı foveti Cornelius bu sezon attığı 12 golün 6'sını iç sahada kaydetti. Nijeryalı sol kanat Nwakaeme de kaydettiği 11 golün 6'sını Akyazı'da fileleri göndermeyi başardı.
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