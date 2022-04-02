Detaylı inceleme

ÖNDE BASKI KURULACAK

Abdullah Avcı, bir taraftan Beşiktaş'ı yeni teknik kadrosuyla birlikte analizlerken, diğer yandan çıkaracağı kadro üzerinde yoğun bir çalışma yapıyor. Takım savunması üzerinde duran Avcı, forvet oyuncularından başlayan savunma anlayışını bu maçta ön tarafta daha baskılı bir şekilde uygulayacak.

ORTA SAHA SAVAŞACAK

Teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahaya iki savaşçı oyuncu yerleştirmeyi planlıyor. Başarılı hoca, sağ tarafta Serkan Asan'ı görevlendirmesi halinde orta sahayı Dorukhan, Siopis ve Abdülkadir Ömür üçlüsüne emanet edecek. Tecrübeli teknik adamın, kanatlarda Edin Visca ile Nwakaeme'yi kadroya koymasına kesin gözüyle bakılırken, Cornelius ve Djaniny'ni ikilisi arasında da bir tercih yapacak.