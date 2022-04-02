Derbilerin takımı Trabzonspor

Süper Lig'in 31. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında bu sezon yenilmedi. Söz konusu rakipleri karşısında bu sezon son karşılaşmasına çıkacak bordo-mavililer, 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Karadeniz devi, sırasıyla ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'yi 3-1, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. İkinci yarıda Nef Stadı'nda Aslan'ı 2-1'le geçen Fırtına, Fenerbahçe ile İstanbul'da 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ı eli boş göndererek büyük karşılaşmaları yenilgisiz kapamayı hedefliyor.