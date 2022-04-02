Haberler Trabzonspor Derbilerin takımı Trabzonspor

Derbilerin takımı Trabzonspor

Bu sezon ezeli rakiplerine hiç mağlup olmayan Trabzonspor, yarın Akyazı’da Kara Kartal’ı da eli boş göndermek ve süper serisini devam ettirmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Derbilerin takımı Trabzonspor
Süper Lig'in 31. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında bu sezon yenilmedi. Söz konusu rakipleri karşısında bu sezon son karşılaşmasına çıkacak bordo-mavililer, 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Karadeniz devi, sırasıyla ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'yi 3-1, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. İkinci yarıda Nef Stadı'nda Aslan'ı 2-1'le geçen Fırtına, Fenerbahçe ile İstanbul'da 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ı eli boş göndererek büyük karşılaşmaları yenilgisiz kapamayı hedefliyor.
DİĞER
Son dakika: 2022 Katar Dünya Kupası grup kuraları çekildi! İşte 2022 Dünya Kupası grupları…
Beykoz'da gece yarısı dehşet! Aracıyla intihara kalkıştı başarılı olamayınca kendini boşluğa bıraktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor