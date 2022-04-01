Türkiye kucak açtı

Başkan Ahmet Ağaoğlu, savaş nedeniyle evsiz kalan Ukraynalı 155 sporcu ve ailelerini dün Trabzon'da karşıladı. Ağaoğlu, şunları söyledi:

10-16 yaş grubundaki sporcular Trabzon, Rize, Sivas, Kayseri ve Antalya'nın altyapılarında misafir edilecek. Bizim ve Rizespor'un araçları burada hazır bekliyor.

Ukrayna'dan bizimle iletişime geçildi. Trabzonspor ve Rizespor olarak bu sorumluluğu üstlendik.

Bir travmanın içinden geliyorlar. Onların vatanı toprağı var. Burada da kalmak isterlerse kapımız sonuna kadar açık. Biz yüzyıllardır zorda olan insanlara kapılarını sonuna kadar açmış misafir etmiş ecdadın torunlarıyız. Bu topraklar böyle topraklar.