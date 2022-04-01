Haberler Trabzonspor Türkiye kucak açtı

Türkiye kucak açtı

Ukrayna’dan gelen 155 sporcu ve ailesini karşılayan Ağaoğlu: Trabzonspor ile Çaykur Rizespor olarak bu sorumluluğu aldık.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 06:50
Türkiye kucak açtı

Başkan Ahmet Ağaoğlu, savaş nedeniyle evsiz kalan Ukraynalı 155 sporcu ve ailelerini dün Trabzon'da karşıladı. Ağaoğlu, şunları söyledi:

10-16 yaş grubundaki sporcular Trabzon, Rize, Sivas, Kayseri ve Antalya'nın altyapılarında misafir edilecek. Bizim ve Rizespor'un araçları burada hazır bekliyor.

Ukrayna'dan bizimle iletişime geçildi. Trabzonspor ve Rizespor olarak bu sorumluluğu üstlendik.

Bir travmanın içinden geliyorlar. Onların vatanı toprağı var. Burada da kalmak isterlerse kapımız sonuna kadar açık. Biz yüzyıllardır zorda olan insanlara kapılarını sonuna kadar açmış misafir etmiş ecdadın torunlarıyız. Bu topraklar böyle topraklar.

DİĞER
Fatih Terim'den ilginç Rui Costa itirafı! "Türkiye Milli Takımı..."
Motosikletin sahibi hırsızı burnundan tanıdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor