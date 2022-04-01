TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin listesindeydi! Trabzonspor'dan Charalampos Lykogiannis atağı

Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşılırken en yakın rakibine 15 puan fark atan Karadeniz ekibi Trabzonspor şampiyonluğun en büyük adayı konumunda.

Yeni sezon için çalışmalarını hızlandıran kulüpler için gerek yurtiçi gerekse yurtdışından birçok transfer iddiası ortaya atılırken, bu kez İtalyan basınından lider Trabzonspor için çok konuşulacak bir isim yazıldı.