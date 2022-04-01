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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin listesindeydi! Trabzonspor'dan Charalampos Lykogiannis atağı

Spor haberi... Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, yeni sezon için kolları sıvayan ekipler için birçok transfer iddiası ortaya atılmaya devam ediyor. Bu ekiplerden biri de şampiyonluğa hayli yakın olan Karadeniz ekibi Trabzonspor. Bordo-mavili ekip için daha önce Fenerbahçe'nin de gündeminde olan flaş bir isim ortaya atıldı. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 13:50
CEVDET BERKER İŞLEYEN
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin listesindeydi! Trabzonspor'dan Charalampos Lykogiannis atağı

Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşılırken en yakın rakibine 15 puan fark atan Karadeniz ekibi Trabzonspor şampiyonluğun en büyük adayı konumunda.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin listesindeydi! Trabzonspor'dan Charalampos Lykogiannis atağı

Yeni sezon için çalışmalarını hızlandıran kulüpler için gerek yurtiçi gerekse yurtdışından birçok transfer iddiası ortaya atılırken, bu kez İtalyan basınından lider Trabzonspor için çok konuşulacak bir isim yazıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin listesindeydi! Trabzonspor'dan Charalampos Lykogiannis atağı

Bu sezon şampiyonluğa bir adım uzakta olan bordo-mavililer için İtalya'dan daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ve Sarı-Lacivertliler'in hayli yol katettiği ancak mutlu sona ulaşamadığı Yunan sol bek Charalampos Lykogiannis yazıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin listesindeydi! Trabzonspor'dan Charalampos Lykogiannis atağı

Haberde Yunan ekiplerinden AEK ve Paok'un da ilgilendiği bildiren isim için Trabzonspor'un devrede olduğu ve oyuncuyu takibe aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin listesindeydi! Trabzonspor'dan Charalampos Lykogiannis atağı

Ligin ilk yarısının sonunda sol bek mevki için Union Berlin forması giyen Tymoteusz Puchacz'ı kiralık olarak renklerine bağlayan Trabzonspor'un sezon sonunda bu sorunu kökten halletmek istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin listesindeydi! Trabzonspor'dan Charalampos Lykogiannis atağı

6 kez Yunan Milli Takımı forması giyen Lykogiannis kariyerine Olympiakos'ta başlamış, 22 Ocak 2018'de 2 milyon Euro bedelle Sturm Graz'dan Cagliari'ye transfer olmuştu.

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