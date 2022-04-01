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TRABZONSPOR HABERLERİ - Hamdi Aslan Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin eski futbolcularından Hamdi Aslan, Trabzonspor-Beşiktaş derbisini Fotomaç’a değerlendirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 07:00 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 07:00
TRABZONSPOR HABERLERİ - Hamdi Aslan Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Trabzonspor'un eski futbolcularından Hamdi Aslan, Beşiktaş derbisini Fotomaç için değerlendirdi. İşte Aslan'ın sözleri: Beşiktaş hücum anlamında bireysel yetenekleri çok güçlü bir takım. Çok pozisyona giriyorlar ve çok yetenekli oyuncuları var. İyi motive olacaklar. Bu sezon Trabzonspor'un içeri de oynayacağı en zor maç olacak. Teknik adam değişikliği olumlu yansıyacaktır. Hugo-Edgar ikilisi sonrası Denswil-Ahmetcan ortaya çıktı. Şimdi bambaşka bir ikili olacak. Hüseyin iyi başlarsa devamını iyi getirir. Şöyle bir avantajı var Hüseyin'in. Batshuayi, Hüseyin'e uygun bir oyuncu çünkü hareketli bir santrfor değil. Hüseyin onu oyun dışında tutabilir. Dorukhan'ın sağ bek performansı zaten iyi. Abdullah hoca orta sahada hakim olmaya çalışacaktır. Trabzonspor için sonradan giren oyuncuların katkısı inanılmaz bir artı. Takım birkaç oyuncu yok diye sorun yaşamaz. Trabzonspor bu maçı kazanırsa şampiyonluk kupasının kulpunu tutacaktır. Kaybetmese de pek bir şey olmaz ama kazandığı taktirde herkesin maça çıkarken Trabzonspor'u alkışlayacağı bir döneme geçiş yapacağız."

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