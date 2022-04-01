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TRABZONSPOR HABERİ: Beşiktaş derbisi öncesi Vitor Hugo müjdesi! Resmen açıklandı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'a derbi öncesi müjdeli haber geldi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor maçında sakatlanan ve bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Vitor Hugo'nun takımla çalışmalara başladığı açıklandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 19:05 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 19:11
TRABZONSPOR HABERİ: Beşiktaş derbisi öncesi Vitor Hugo müjdesi! Resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de açık ara farkla lider durumda bulunan Trabzonspor şampiyonluk için geri sayıma geçti. Hafta sonu Beşiktaş ile derbide kozlarını paylaşacak olan bordo-mavililere kritik mücadele öncesi sevindirici haber geldi.

TRABZONSPOR HABERİ: Beşiktaş derbisi öncesi Vitor Hugo müjdesi! Resmen açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Antalyaspor mücadelesinde sakatlanan Vitor Hugo'nun kaval kemiğinde sağ tibia platoda non-deplase kırık tespit edilmişti.

TRABZONSPOR HABERİ: Beşiktaş derbisi öncesi Vitor Hugo müjdesi! Resmen açıklandı

Hemen tedavisine başlanan ve kısa sürede tedaviye olumlu yanıt veren yıldız futbolcu ile ilgili sevindirici haberi bordo-mavili kulüp verdi.

TRABZONSPOR HABERİ: Beşiktaş derbisi öncesi Vitor Hugo müjdesi! Resmen açıklandı

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI!
Trabzonspor'un resmi hesabından yapılan paylaşımda sakatlığını atlatan Vitor Hugo'nun takımla çalışmalara başladığı ifade edildi.

TRABZONSPOR HABERİ: Beşiktaş derbisi öncesi Vitor Hugo müjdesi! Resmen açıklandı

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 27 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu 1 gol 1 asistlik katkı verdi.

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