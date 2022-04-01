Büyük silah Visca

Karadeniz devinin en etkili hücum silahlarından biri olan Edin Visca, Beşiktaş karşısında da takımının gol kozlarından biri olacak. Devre arasında geldiği bordo-mavililere çabuk uyum sağlayıp hedef yolunda önemli katkılar sağlayan Boşnak yıldız, bugüne kadar Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda da sahanın yıldızı olmayı başardı. Siyah-beyazlı takıma karşı kariyerinde 19 maça çıkan 32 yaşındaki sağ kanat, 2 gol atarken tam 10 asistlik katkısıyla göz kamaştırdı. Visca bu başarılı performansını pazar günü de sürdürmek istiyor.