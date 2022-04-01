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Büyük silah Visca

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bordo mavili ekibin bu mücadele öncesi en büyük kozu Edin Visca olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 06:50
Büyük silah Visca

Karadeniz devinin en etkili hücum silahlarından biri olan Edin Visca, Beşiktaş karşısında da takımının gol kozlarından biri olacak. Devre arasında geldiği bordo-mavililere çabuk uyum sağlayıp hedef yolunda önemli katkılar sağlayan Boşnak yıldız, bugüne kadar Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda da sahanın yıldızı olmayı başardı. Siyah-beyazlı takıma karşı kariyerinde 19 maça çıkan 32 yaşındaki sağ kanat, 2 gol atarken tam 10 asistlik katkısıyla göz kamaştırdı. Visca bu başarılı performansını pazar günü de sürdürmek istiyor.

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