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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Beşiktaş planı hazır

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Valerien Ismael’in çalıştırdığı takımlardaki oyun kurgusu üzerine ekibiyle birlikte detaylı inceleme yaptı ve derbi taktiğini belirledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 07:00 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 07:00
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Beşiktaş planı hazır

En yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve 3 maç daha kazanması halinde başka hiçbir hesabı dikkate almadan şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Beşiktaş planı hazır

Abdullah Avcı, hemen her hafta olduğu gibi rakibi detaylı bir analize tabi tuttu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Biz rakibimize göre bir oyun anlayışı belirliyoruz" diyen bordomavili çalıştırıcı, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael'in muhtemel saha dizilimi ve oyuncu hamlelerini öngörebilmek için ekibiyle birlikte ciddi bir hazırlık yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Beşiktaş planı hazır

TARAFTARIMIZ İTİCİ GÜÇ

Ekibindeki analizcilerden Fransız teknik adamın geçmişte çalıştırdığı takımlardaki oyun kurgusu ve saha içi hamlelerini detaylı şekilde incelemesini istedi. Gelen bilgilerle birlikte de pazar günü ezeli rakibini eli boş göndermenin planlarını yapmaya başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Beşiktaş planı hazır

Tecrübeli hoca ayrıca oyuncularına yaptığı konuşmada, "Zor bir derbiye çıkıyoruz. Taraftarlarımız bizim için itici güç olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Beşiktaş planı hazır

Bugüne kadar maç öncesi yaptığımız çalışmalara sadık kaldığımız için hep başarılı olduk. Beşiktaş derbisinde da aynı mantıkla en iyisi için sahada olacağız. Kesinlikle kazanacağız" ifadesini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Beşiktaş planı hazır

AVCI'NIN ZOR KARARLARI

Abdullah Avcı, Beşiktaş derbisinde savunma hattını değiştirmek zorunda. Hugo ve Ahmetcan Kaplan'ın sakatlıkları, Peres'in ise kart cezalısı oluşu nedeniyle çözüm aranıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Beşiktaş planı hazır

Sağ bekte Dorukhan'ın oynama ihtimali daha yüksek ancak Serkan Asan'a da 'hazır ol' denildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Beşiktaş planı hazır

Stoperde ise Hüseyin Türkmen-Denswil yer alacak. Ahmetcan ile oynarken sağ stoper olarak görev yapan Denswil bu kez sol stopere geçecek. Cezası biten Puchacz sol beke geri dönecek.

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