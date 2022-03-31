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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ - Anders Trondsen İspanya'da ameliyat edildi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Anders Trondsen, sağ uyluk üst adale tendonundaki yırtık nedeniyle İspanya'da ameliyat edildi. Kulüp ameliyatın başarılı geçtiğini açıklarken, oyuncusuna geçmiş olsun mesajı iletti. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 11:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 11:30
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ - Anders Trondsen İspanya'da ameliyat edildi

Trabzonspor'un 27 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen, sağ uyluk üst adale tendonundaki yırtık nedeniyle İspanya'da ameliyat edildi.

Bordo-mavili takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Norveçli futbolcumuz Anders Trondsen İspanya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Trondsen, İspanya'nın Barcelona şehrinde ameliyat oldu. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.

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