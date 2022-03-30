Trabzonspor'da Edin Visca'dan Galatasaray sözleri! "Hayatımdaki..."

Uçaklardan her gün köye bombalar atıldığını, annesi ile birlikte dağa kaçarak saklandıklarını dile getiren Visca, "Zor bir duygu. Böyle bir duyguyu hiç kimse, gerçekten hiç kimse, benim gibi çocuklar hissetsin istemiyorum. Zor bir duygu ama kurtardık, bazen hatırlıyorum, ama gerçekten hayatımda en zor o zamanlar." diye konuştu.

Türk yemekleri konusundaki düşüncelerini soran bir taraftara Visca, şu yanıtı verdi:

"Kültür yüzde 90, yüzde yüz hemen aynısı. Bosna'ya gittiğinizde hepiniz fark edeceksiniz aynısı hem kültür, şehir. Zaten her zaman diyoruz biz iki kardeş ülkeyiz. Yemek olarak hepsini seviyorum. Bosna'da köfte var, burada da köfte var, çok farklı değil. Ben de buradan tüm Trabzonspor camiasını, taraftarlarını davet ediyorum, inşallah bu sene şampiyonluk sonrası herkesi Bosna'ya davet ediyorum."