Ahmetcan şoku

Önce Edgar'ın çapraz bağları koptu, ardından Vitor Hugo'nun ayağı çatladı, son olarak da Ahmetcan Kaplan U19 Milli Takımı'nda bileğinden sakatlandı. Trabzonspor bu sezon savunma hattında büyük şanssızlık yaşarken, 19 yaşındaki stoper ile ilgili dün açıklama yapıldı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "U19 milli takımının İsrail ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın çekilen MR'ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı. Genç savunmacı en az iki maç yok. Beşiktaş derbisinde stoperde ya Hüseyin ya da Taha forma giyecek.