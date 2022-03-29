TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Onur Bulut'un peşinde!

Süper Lig'de açık ara farkla liderlik koltuğunda oturan ve yıllar sonra şampiyonluğa koşan Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Süper Lig'de açık ara farkla liderlik koltuğunda oturan ve yıllar sonra şampiyonluğa koşan Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Devre arasında kadrosunu dokuz yeni isimle güçlendiren bordo-mavililerin şimdi de yerli pazarına yöneldiği öne sürüldü.
Sağ bek mevkisine bir takviye yapmak isteyen Karadeniz temsilcisi, Kayserisporlu Onur Bulut'u bir süredir yakından takip ediyor.
27 yaşındaki savunmacı, bu sezon çıktığı 29 maçta bir gol ve yedi asist kaydetmişti.
ONUR BULUT KİMDİR?
👉Onur Bulut 16 Nisan 1994 tarihinde Almanya'nın Werdohl şehrinde doğdu. Sağ bek mevkisinde forma giyen 1.79 boyundaki futbolcunun Kayserispor'daki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Kulüp kariyerinde 318 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 24 gol ve 32 asist kaydetti. Onur Bulut, Türkiye U19 formasıyla 8 maçta görev aldı. Onur'un Transfermarkt'daki güncel değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.