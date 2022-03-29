Son dakika 9 puan geldi

BU sezon ilk golü yediği 10 maçın hiçbirini kaybetmeyen Trabzonspor , 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Maçların uzatmalarında ise çok kritik 3 puanlar kazanıldı. Beşiktaş deplasmanında Cornelius, G.Saray deplasmanında Visca ve Kayserispor karşısında da Nwakaeme son dakika golleriyle Trabzonspor'a 9 puan getirdiler. Fırtına, son dakika golüyle tek kaybını ise son 90+5'te Rizespor'da yaşadı.
BU sezon ilk golü yediği 10 maçın hiçbirini kaybetmeyen Trabzonspor , 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Maçların uzatmalarında ise çok kritik 3 puanlar kazanıldı. Beşiktaş deplasmanında Cornelius, G.Saray deplasmanında Visca ve Kayserispor karşısında da Nwakaeme son dakika golleriyle Trabzonspor'a 9 puan getirdiler. Fırtına, son dakika golüyle tek kaybını ise son 90+5'te Rizespor'da yaşadı.