Haberler Trabzonspor Son dakika 9 puan geldi

Son dakika 9 puan geldi

BU sezon ilk golü yediği 10 maçın hiçbirini kaybetmeyen Trabzonspor , 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Maçların uzatmalarında ise çok kritik 3 puanlar kazanıldı. Beşiktaş deplasmanında Cornelius, G.Saray deplasmanında Visca ve Kayserispor karşısında da Nwakaeme son dakika golleriyle Trabzonspor'a 9 puan getirdiler. Fırtına, son dakika golüyle tek kaybını ise son 90+5'te Rizespor'da yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 06:50
Son dakika 9 puan geldi
BU sezon ilk golü yediği 10 maçın hiçbirini kaybetmeyen Trabzonspor , 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Maçların uzatmalarında ise çok kritik 3 puanlar kazanıldı. Beşiktaş deplasmanında Cornelius, G.Saray deplasmanında Visca ve Kayserispor karşısında da Nwakaeme son dakika golleriyle Trabzonspor'a 9 puan getirdiler. Fırtına, son dakika golüyle tek kaybını ise son 90+5'te Rizespor'da yaşadı.
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