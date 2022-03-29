Haberler Trabzonspor Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

Trabzonspor’un müthiş performansı, ürün satışlarına da yansıyor. 165 bin forma satıldı, rakamın 215 bini aşması bekleniyor. Bu da kulüp için ilk olacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 06:50
Rekora koşuyor
Bordo-mavililer her anlamda tarihi bir sezon geçiriyor. Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen, Akyazı'da her maçını kapalı gişe oynayan Trabzonspor, ürün satışlarında da rekora hazırlanıyor. Şu ana kadar 165 bin civarı forma alıcı bulurken, ek sipariş verilen 50 bin forma da TS Club mağazalarına ulaştı. Nisan ayı içerisinde tüm formaların satılması ve 215 bin rakamının geçilmesi bekleniyor. Böylelikle 2019-2020 sezonundaki 192 binlik rekorun geride bırakılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sadece formalara değil, kulübün çıkarmış olduğu lisanslı bayraklara da yoğun talep var ve satışlar 25 bin bandına iyice yaklaştı.
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