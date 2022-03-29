Rekora koşuyor

Bordo-mavililer her anlamda tarihi bir sezon geçiriyor. Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen, Akyazı'da her maçını kapalı gişe oynayan Trabzonspor, ürün satışlarında da rekora hazırlanıyor. Şu ana kadar 165 bin civarı forma alıcı bulurken, ek sipariş verilen 50 bin forma da TS Club mağazalarına ulaştı. Nisan ayı içerisinde tüm formaların satılması ve 215 bin rakamının geçilmesi bekleniyor. Böylelikle 2019-2020 sezonundaki 192 binlik rekorun geride bırakılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sadece formalara değil, kulübün çıkarmış olduğu lisanslı bayraklara da yoğun talep var ve satışlar 25 bin bandına iyice yaklaştı.