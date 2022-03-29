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Onur Bulut için yakın takip

Süper Lig'de açık ara farkla liderlik koltuğunda oturan ve yıllar sonra şampiyonluğa koşan Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Devre arasında kadrosunu dokuz yeni isimle güçlendiren bordo-mavililerin şimdi de yerli pazarına yöneldiği öne sürüldü. Sağ bek mevkisine bir takviye yapmak isteyen Karadeniz temsilcisi, Kayserisporlu Onur Bulut'u bir süredir yakından takip ediyor. 27 yaşındaki savunmacı, bu sezon çıktığı 29 maçta bir gol ve yedi asist kaydetmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 06:50
Onur Bulut için yakın takip
Süper Lig'de açık ara farkla liderlik koltuğunda oturan ve yıllar sonra şampiyonluğa koşan Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Devre arasında kadrosunu dokuz yeni isimle güçlendiren bordo-mavililerin şimdi de yerli pazarına yöneldiği öne sürüldü. Sağ bek mevkisine bir takviye yapmak isteyen Karadeniz temsilcisi, Kayserisporlu Onur Bulut'u bir süredir yakından takip ediyor. 27 yaşındaki savunmacı, bu sezon çıktığı 29 maçta bir gol ve yedi asist kaydetmişti.
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