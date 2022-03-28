Hamsik'e özel çalışma

Marek Hamsik takımdan ayrı olarak hazırlıklarını sürdürüyor. Slovak yıldız dün U19'lar ile yapılan maçta yer almazken tek başına toplu ve topsuz çalışmalar yaptı. Hamsik'in doktorların da onay vermesi halinde yarından itibaren kademeli olarak takımla çalışmalara start vermesi bekleniyor.
Marek Hamsik takımdan ayrı olarak hazırlıklarını sürdürüyor. Slovak yıldız dün U19'lar ile yapılan maçta yer almazken tek başına toplu ve topsuz çalışmalar yaptı. Hamsik'in doktorların da onay vermesi halinde yarından itibaren kademeli olarak takımla çalışmalara start vermesi bekleniyor.