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Gençlerle prova

Derbi hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer dün U19 Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Gençlerle prova
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor dün U19 Takımı ile maç yaptı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sahada oynanan karşılaşmada Abdullah Avcı, eldeki oyuncuların son durumunu gördü. Mücadele A Takım'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Milli takım kamplarında bulunan isimlerin yanı sıra tedavileri süren Trondsen ve Vitor Hugo ile izinleri devam eden Edin Visca ve Nwakaeme antrenmanda yer almadı... Bordo-mavililer bugün izin yapacak. Yarın gerçekleştirilecek antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edilecek.
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