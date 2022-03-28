Ahmetcan seferberliği

Bordo-mavili sağlık kurulu, Ahmetcan Kaplan için seferberlik ilan etti. U19 Milli Takımı'nın İsrail ile oynadığı karşılaşmanın 19. dakikasında sakatlanan genç stoperin bileğinde burkulma ve buna bağlı şişlik oluşmuştu. Şişlik yavaş yavaş inerken, burkulmanın verdiği hasarın da çok ciddi olmadığı gelen ilk haberler arasındaydı. Kulüp doktorları, 19 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi için tüm imkanları kullanacak.
Bordo-mavili sağlık kurulu, Ahmetcan Kaplan için seferberlik ilan etti. U19 Milli Takımı'nın İsrail ile oynadığı karşılaşmanın 19. dakikasında sakatlanan genç stoperin bileğinde burkulma ve buna bağlı şişlik oluşmuştu. Şişlik yavaş yavaş inerken, burkulmanın verdiği hasarın da çok ciddi olmadığı gelen ilk haberler arasındaydı. Kulüp doktorları, 19 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi için tüm imkanları kullanacak.