97 müzede onu beklıyor

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hazırlanan Trabzonspor, transfer planları arasına Yusuf Yazıcı'yı da almıştı. Yönetim sezon sonunda Lille ile görüşerek nabız yoklayacak. Şartlar uygun olursa Yazıcı'nın kiralanması gündemde... Başarılı oyuncunun 97 numaralı forması, Lille'e transfer olduktan sonra 'geri dönene kadar emekli' edilerek, müzeye kaldırılmıştı. Öte yandan ocak ayında CSKA Mos kova'ya kiralanan Yusuf, 4 maçta 6 gol+2 asistlik performansıyla Rusya Premier Ligi'nde şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hazırlanan Trabzonspor, transfer planları arasına Yusuf Yazıcı'yı da almıştı. Yönetim sezon sonunda Lille ile görüşerek nabız yoklayacak. Şartlar uygun olursa Yazıcı'nın kiralanması gündemde... Başarılı oyuncunun 97 numaralı forması, Lille'e transfer olduktan sonra 'geri dönene kadar emekli' edilerek, müzeye kaldırılmıştı. Öte yandan ocak ayında CSKA Mos kova'ya kiralanan Yusuf, 4 maçta 6 gol+2 asistlik performansıyla Rusya Premier Ligi'nde şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi.