TRANSFER HABERİ - Fırtına’dan Onur Bulut hamlesi! Transfer...

Süper Lig'de önümüzdeki sezon yabancı sayısı 12'ye düşecek, ilk 11'deki yerli futbolcu oynatma zorunluluğu da 3'ten 4'e çıkacak. Sabah'ın haberine göre; Bu doğrultuda Türk oyuncuları tespit eden Trabzonspor, Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut'u transfer listesine dahil etti. Muhtemel bir pazarlıkta, takas formülü de gündeme gelecek. Bunun nedeni ise Kayserispor'un Trabzonspor'dan kiraladığı Abdulkadir Parmak'ı kadrosunda tutmak istemesi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı'nın, önümüzdeki haftalarda Trabzonspor Kulübü'nün kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında.