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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'ın bonservisi belli oldu!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'ın sözleşmesinde çıkış opsiyonu bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 15:00
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'ın bonservisi belli oldu!

Devre arasında Sporting Lizbon'un teklif yaptığı Bakasetas, Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak istediğini söylemiş, bordo-mavililer de rakam ne olursa olsun ara dönemde Yunan yıldızı bırakmayacağını belirtmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'ın bonservisi belli oldu!

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre 3 milyon euro'ya Alanyaspor'dan kadroya katılan Bakasetas'ın kontratında 12 milyon euro'luk çıkış opsiyonu bulunuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'ın bonservisi belli oldu!

Trabzonspor'da, Bakasetas'a 12 milyon euro civarında bir teklif gelirse, sezon sonunda 28 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılabilir.

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