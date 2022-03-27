TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'ın bonservisi belli oldu!

Devre arasında Sporting Lizbon'un teklif yaptığı Bakasetas, Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak istediğini söylemiş, bordo-mavililer de rakam ne olursa olsun ara dönemde Yunan yıldızı bırakmayacağını belirtmişti.
Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre 3 milyon euro'ya Alanyaspor'dan kadroya katılan Bakasetas'ın kontratında 12 milyon euro'luk çıkış opsiyonu bulunuyor.
Trabzonspor'da, Bakasetas'a 12 milyon euro civarında bir teklif gelirse, sezon sonunda 28 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılabilir.