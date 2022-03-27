TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor!

Spor Toto Süper Lig'de puan farkıyla lider konumda bulunan ve adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor, milli arada Beşiktaş'la oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor.
Bordo-mavililer idmanda, 19 Yaş Altı takımıyla çift kale maç yaptı. Yarını izinli olarak geçirecek Trabzonspor, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
🔴🔵 Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.— Fotomaç (@fotomac) March 27, 2022
1⃣1⃣ Bordo-mavili futbolcular, 19 Yaş Altı takımıyla çift kale maç yaptı.
▪️ Yarını izinli olarak geçirecek Trabzonspor, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. pic.twitter.com/iNpUBoHcPU