TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor!

Spor Toto Süper Lig'de puan farkıyla lider konumda bulunan ve adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor, milli arada Beşiktaş'la oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer idmanda, 19 Yaş Altı takımıyla çift kale maç yaptı. Yarını izinli olarak geçirecek Trabzonspor, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.