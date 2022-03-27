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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, ligde Beşiktaş'la oynayacağı kritik derbi maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. (Ts spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 14:00
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor!

Spor Toto Süper Lig'de puan farkıyla lider konumda bulunan ve adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor, milli arada Beşiktaş'la oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer idmanda, 19 Yaş Altı takımıyla çift kale maç yaptı. Yarını izinli olarak geçirecek Trabzonspor, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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