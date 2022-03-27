Süper asistan Visca!

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Edin Visca, Beşiktaş maçlarını boş geçmiyor. Boşnak oyuncu, Başakşehir forması ile son 7 sezonda siyah-beyazlı takıma karşı 8 asist yapıp, 1 de gol attı... Bu sezon 3-2 kazandıkları ilk yarıdaki maçta Gulbrandsen'in golünün pasını veren Edin, geçen sezon 3-2 yenildikleri ilk maçta da aynı oyuncuya asist yaptı. 2019-20'de 1-0 kazandıkları maçta Demba Ba'ya, 2018-19'da yine 1-0 kazandıkları maçta Epureanu'ya asist yapan Visca, 2-1 kaybettikleri maçta ise Robinho'nun golünün pasını verdi. 2017-18'de 1-0 kazandıkları maçta Elia'nın attığı golde asist yapan yıldız, 2016-17'de 1-1 biten ilk maçta Cengiz Ünder'e pası verdi. 3-1 kazandıkları maçta ise Adebayor'un golünün pasını verdi. 2015-16'da ise 2-2 sona eren maçta Başakşehir adına ilk golü attı.