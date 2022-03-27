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Neşeli idman!

Derbi mesaisi sürüyor. Oyuncuların dünkü çalışmada neşesi dikkat çekti... İzinli olan Nwakaeme&Visca idmana katılmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 06:50
Neşeli idman!
Beşiktaş maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dün sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 ve şut çalışmaları gerçekleştirildi. İdman çift kale maç ile son buldu. Abdullah Avcı ve oyuncuların neşesi dikkat çekti. Yusuf Erdoğan'ın bir pozisyonda takım arkadaşı ile şakalaşması herkesi güldürdü. Ülkelerinin milli takımlarına giden oyuncular çalışmada yer almazken, tedavisi süren Trondsen ve Hugo, izinli olan Visca ile Nwakaeme de antrenmana katılmadı. Bordo-mavililer bugün yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
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