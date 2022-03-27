Haberler Trabzonspor Kartal’ı da avlayacak

Kartal’ı da avlayacak

Ligde son 4 maçta 3 gol+1 asist üreten Djaniny, gözünü Beşiktaş'a çevirdi. Yeşil Burun Adalı forvet şans bulursa derbide de skor katkısı yapmayı hedefliyor. Cornelius gelince bir ara formasını kaptıran Djaniny, son haftalarda tekrar kendini gösterdi. Kayseri ve Göztepe sınavlarında 2. yarı girip 1'er gol atan 31 yaşındaki oyuncu, onbirde yer aldığı Rize deplasmanında da 1 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 06:50
Kartal’ı da avlayacak
Ligde son 4 maçta 3 gol+1 asist üreten Djaniny, gözünü Beşiktaş'a çevirdi. Yeşil Burun Adalı forvet şans bulursa derbide de skor katkısı yapmayı hedefliyor. Cornelius gelince bir ara formasını kaptıran Djaniny, son haftalarda tekrar kendini gösterdi. Kayseri ve Göztepe sınavlarında 2. yarı girip 1'er gol atan 31 yaşındaki oyuncu, onbirde yer aldığı Rize deplasmanında da 1 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.
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