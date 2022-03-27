Kartal’ı da avlayacak

Ligde son 4 maçta 3 gol+1 asist üreten Djaniny, gözünü Beşiktaş'a çevirdi. Yeşil Burun Adalı forvet şans bulursa derbide de skor katkısı yapmayı hedefliyor. Cornelius gelince bir ara formasını kaptıran Djaniny, son haftalarda tekrar kendini gösterdi. Kayseri ve Göztepe sınavlarında 2. yarı girip 1'er gol atan 31 yaşındaki oyuncu, onbirde yer aldığı Rize deplasmanında da 1 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.
Ligde son 4 maçta 3 gol+1 asist üreten Djaniny, gözünü Beşiktaş'a çevirdi. Yeşil Burun Adalı forvet şans bulursa derbide de skor katkısı yapmayı hedefliyor. Cornelius gelince bir ara formasını kaptıran Djaniny, son haftalarda tekrar kendini gösterdi. Kayseri ve Göztepe sınavlarında 2. yarı girip 1'er gol atan 31 yaşındaki oyuncu, onbirde yer aldığı Rize deplasmanında da 1 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.