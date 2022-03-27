İmza günleri başlıyor

İç transferde Anthony Nwakaeme ile görüşmeleri sürdüren bordo-mavili yönetim, 'sihirbaz' ile anlaşma aşamasına geldi. Önümüzdeki hafta 2+1 yıllık kontrat için imzaların atılması bekleniyor. Böylelikle derbi öncesi Nijeryalı yıldızın motivasyonu üst seviyeye çıkarılacak. Bu sezon Süper Lig'de 24 maçta Trabzonspor forması giyen Nwakaeme, 11 gol attı. Yıldız oyuncu ligde 10 tane de asist gerçekleştirdi.
İç transferde Anthony Nwakaeme ile görüşmeleri sürdüren bordo-mavili yönetim, 'sihirbaz' ile anlaşma aşamasına geldi. Önümüzdeki hafta 2+1 yıllık kontrat için imzaların atılması bekleniyor. Böylelikle derbi öncesi Nijeryalı yıldızın motivasyonu üst seviyeye çıkarılacak. Bu sezon Süper Lig'de 24 maçta Trabzonspor forması giyen Nwakaeme, 11 gol attı. Yıldız oyuncu ligde 10 tane de asist gerçekleştirdi.