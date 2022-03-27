Haberler Trabzonspor Avcı'dan 11'e Ismael ayarı!

Avcı'dan 11'e Ismael ayarı!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, derbi planını Beşiktaş'ın yeni hocasına göre revize edecek. Maç taktiği, İsmael'in 3-4-3 sistemi dikkate alınarak belirlenecek. Defans tetikte olacak. Beşiktaşlı futbolcular daha hırslı oynayacağı için oyuncular uyarılacak. Tek hedef 3 puan!

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 08:00 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 08:00
Avcı'dan 11'e Ismael ayarı!

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Trabzonspor'da derbi karşılaşması öncesi Beşiktaş'ta yaşanan teknik direktör değişikliği not edildi... Şampiyonluğu bir an önce garantiye almak isteyen bordo-mavililer, ezeli rakibini konuk edeceği maçta 3 puanı şansa bırakmak istemiyor. Bunun için her ihtimali hesaba katan Abdullah Avcı ve ekibi, Valerien İsmael'i mercek altına aldı. Fransız teknik adam, çalıştığı takımlarda 3-4-3 sistemini tercih etmesiyle biliniyor. Oyun stratejisi ve taktik belirlenirken bu durum göz önünde bulundurulacak.

Yeni teknik adamın, Beşiktaş'ta motivasyonu da yükseğe çekeceği hesaplanıyor. Siyah-beyazlı oyuncuların kendilerini göstermek için sahada daha hırslı oynayacağını düşünen teknik heyet, bu durumu futbolculara da anlatıp, dikkatli olmaları için uyaracak... Şampiyonluk için sadece 3 galibiyete ihtiyacı kalan bordo-mavililer, Beşiktaş'ı yenerek mutlu sona bir adım daha yaklaşmak istiyor. Fırtına'nın en büyük kozu ise yine taraftarı olacak. Dev maçın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenmişti.
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