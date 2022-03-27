Avcı'dan 11'e Ismael ayarı!

Yeni teknik adamın, Beşiktaş'ta motivasyonu da yükseğe çekeceği hesaplanıyor. Siyah-beyazlı oyuncuların kendilerini göstermek için sahada daha hırslı oynayacağını düşünen teknik heyet, bu durumu futbolculara da anlatıp, dikkatli olmaları için uyaracak... Şampiyonluk için sadece 3 galibiyete ihtiyacı kalan bordo-mavililer, Beşiktaş'ı yenerek mutlu sona bir adım daha yaklaşmak istiyor. Fırtına'nın en büyük kozu ise yine taraftarı olacak. Dev maçın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenmişti.
Yeni teknik adamın, Beşiktaş'ta motivasyonu da yükseğe çekeceği hesaplanıyor. Siyah-beyazlı oyuncuların kendilerini göstermek için sahada daha hırslı oynayacağını düşünen teknik heyet, bu durumu futbolculara da anlatıp, dikkatli olmaları için uyaracak... Şampiyonluk için sadece 3 galibiyete ihtiyacı kalan bordo-mavililer, Beşiktaş'ı yenerek mutlu sona bir adım daha yaklaşmak istiyor. Fırtına'nın en büyük kozu ise yine taraftarı olacak. Dev maçın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenmişti.
DİĞER