Ahmetcan sakatlandı

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye U19 Milli Takımı, İsrail U19 ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekibimizin formasını giyen Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan, sakatlandı. 19 yaşındaki stoper, 18. dakikada rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Bir süre tedavisi yapılan genç yıldız, hemen hastaneye kaldırıldı. 1.89 boyundaki savunmacının bileğinde ciddi şişlik oluştuğu belirtildi. Edgar ve Hugo'nun boşluğu sonrasında performansıyla büyük beğeni toplayan Ahmetcan'ın sakatlığı Trabzon'da şok etkisi oluşturdu. Genç oyuncunun durumu MR sonrası netleşecek.
Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye U19 Milli Takımı, İsrail U19 ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekibimizin formasını giyen Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan, sakatlandı. 19 yaşındaki stoper, 18. dakikada rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Bir süre tedavisi yapılan genç yıldız, hemen hastaneye kaldırıldı. 1.89 boyundaki savunmacının bileğinde ciddi şişlik oluştuğu belirtildi. Edgar ve Hugo'nun boşluğu sonrasında performansıyla büyük beğeni toplayan Ahmetcan'ın sakatlığı Trabzon'da şok etkisi oluşturdu. Genç oyuncunun durumu MR sonrası netleşecek.