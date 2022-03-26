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Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Son dakika spor haberi: Süper Lig’in lideri Trabzonspor, 31’inci haftada oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda, izinli oyuncular Antony Nwakaeme ile Edin Visca, tedavileri devam eden Anders Trondsen ile Vitor Hugo ve milli takımdaki oyuncular yer almadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 16:03
Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de lider Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00'de hazırlıklarına devam eden bordo mavili oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmanda tedavi sürecindeki Marek Hamsik takımdan ayrı düz konu yaparak topsuz çalışma gerçekleştirdi. İdmanda, izinli oyuncular Antony Nwakaeme ile Edin Visca, tedavileri devam eden Anders Trondsen ile Vitor Hugo ve milli takımdaki oyuncular yer almadı.

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