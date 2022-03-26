Koita kayıplarda

Süper Lig'de hücum hattındaki zenginliği ile dikkat çeken ve 19 takımdan daha çok gol atan bordo-mavililerin forvet hattına sezon başında transfer edilen Fode Koita kayıplara karıştı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen 31 yaşındaki santrfor, henüz gol atamadı. Ligde 13 maçta görev alan 31 yaşındaki Gineli oyuncunun sadece Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Boluspor sınavında 90 dakika oynadı ve fileleri sarstı.

166 DAKİKA OYNADI

Kasımpaşa'dan transfer edilen Koita, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fırtına'da bekleneni veremedi. Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren 1.86 boyundaki futbolcu, 16 maç kaçırdı. Forma giydiği 13 karşılaşmada 166 dakika görev yaptı.