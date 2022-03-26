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Derbi hazırlıkları sürdü

Bordo-mavili takım, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular önce salonda daha sonra da sahada çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Derbi hazırlıkları sürdü

Bordo-mavili takım, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular önce salonda daha sonra da sahada çalışmalar gerçekleştirdi.

ÇİFT KALE ÇOK HIRSLI GEÇTİ

Salonda mobilizasyon, core çalışma ve güç antrenmanı yapan futbolcular, sahada ise teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmalarına ağırlık verdi. Antrenman çift kale maç ile son buldu. Futbolcuların hırslı çalışmaları gözlerden kaçmadı.

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