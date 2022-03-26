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Cornelius'tan Danimarka'da Trabzonspor itirafı! "Böylesini görmedim"

Trabzonspor'un Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Cornelius yaptığı konuşmada Trabzon şehrinden bahsederken, insanların kendisine ilgi gösterdiğini, şampiyonluğa çok yakın olduklarını ve Trabzon gibi bir şehri daha önce görmediğini söyledi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 11:12 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 11:22
Cornelius'tan Danimarka'da Trabzonspor itirafı! "Böylesini görmedim"

Şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor'da Andreas Cornelius, takımdaki ilk sezonunu ve Karadeniz'deki yaşantısını anlattı.

Cornelius'tan Danimarka'da Trabzonspor itirafı! "Böylesini görmedim"

Milliyet'in derlediği habere göre; Danimarka Milli Takımı kampında ülke basınına konuşan tecrübeli forvet, "Sokakta taraftarların yoğun ilgisi oluyor. Çok iyi taraftarlarımız var. Böyle bir şeyle daha önce karşılaşmamıştım. Birçok kulüpte top koşturdum ama bu bambaşka bir şey. Kentte gezintiye çıkmaya kalktığımda herkes fotoğraf çekilmek istiyor" dedi.

Cornelius'tan Danimarka'da Trabzonspor itirafı! "Böylesini görmedim"

Cornelius "Şehirde kalabalık bir yere gittiğimde mutlaka durdurulacağım ve gelen herkesle fotoğraf çekeceksem, aynı yerde çok uzun süre ayakta kalacağım demektir, böyle bir çekim merkezi olarak kalıyorum. Tabii bu ilgi bu sene daha üst noktada çünkü şampiyonluğa ulaşmak üzereyiz ve herkes bu yüzden son derece mutlu" diye konuştu.

Cornelius'tan Danimarka'da Trabzonspor itirafı! "Böylesini görmedim"

Bu sezon ligde 12 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcu sözlerini şöyle bitirdi: "Trabzonspor'da gerçekten mutluyum. Stadyumda da çılgınca bir atmosfer oluyor.

Cornelius'tan Danimarka'da Trabzonspor itirafı! "Böylesini görmedim"

Gerçekten deneyimlenmesi gereken bir tecrübe. Danimarka'da her hafta sonu derbi maç oynamak gibi… Ve gerçekten büyük bir gürültü oluyor."

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