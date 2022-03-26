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Bakasetas derbi sever

Fenerbahçe ve Galatasaray filelerini sarsan 28 yaşındaki 10 numara Beşiktaş’ı da boş geçmek istemiyor. Yunan yıldız, uzun süren sessizliğini bozmayı planlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Bakasetas derbi sever
Son dönemde durgun olan Anastasios Bakasetas, Beşiktaş maçını bekliyor. Başarılı oyuncu ligin ilk 9 haftasında 7 gol+3 asistle zirvenin ele geçirilmesinde başrolü oynamıştı. Son 21 haftada ise sadece 1 gol ve 1 asist üretebildi. Ancak Yunan maestro derbilerde farklı oynuyor. İstanbul'da Galatasaray'ı boş geçmeyen Çilingir, ligin ilk devresindeki Fenerbahçe karşılaşmasında da fileleri 2 kez sarsmıştı. 28 yaşındaki 10 numara, Beşiktaş derbisinde tekrar sahne alarak geri dönüş yapmak istiyor. 1.81 boyundaki futbolcu, Fırtına ile çıktığı 52 maçta 14 gol attı ve 10 da asist yaptı.
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