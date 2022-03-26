Haberler Trabzonspor 62 maçta ikinci kez

62 maçta ikinci kez

FırtınaAbdullah Avcı yönetiminde oynadığı 62 karşılaşmanın sadece 2'sinde kalesinde 3 gol gördü. Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 29. haftasında sahasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olmuştu. Rizespor'a da 3-2 kaybetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 06:50
62 maçta ikinci kez

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 62 karşılaşmanın sadece 2'sinde kalesinde 3 gol gördü. Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 29. haftasında sahasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olmuştu. Rizespor'a da 3-2 kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan lider Trabzonspor, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada kalesinde 3 gol gördü.

BİR İLKİ YAŞADILAR

Abdullah Avcı önderliğinde istatistikleri yerle bir ederek hedefe koşan Karadeniz devi bir ilki de yaşadı. Çaykur Rize'ye Didi Stadı'nda mağlup olan bordo-mavili takım, başarılı hoca ile ilk kez bir deplasmandan 3 gol yiyerek döndü.

SADECE 5 YENİLGİ

Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 62. karşılaşmada 5 kez kaybetti. Bordo-mavili takım, 39 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başarırken, 18 kez de puanları paylaştı. Fırtına inanılmaz bir istatistiğe ulaşmış oldu.

DİĞER
Şarkıcı Hadise'nin kabusu olmuştu! Saplantılı hayranı tacizlerini sürdürüyor! Yeniden şikayetçi oldu
SON DAKİKA! Borsa İstanbul son 1 ayda dünyanın zirvesinde! Uzmanlar kritik hedefi açıkladı! İşte o sınır...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor