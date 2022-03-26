62 maçta ikinci kez

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 62 karşılaşmanın sadece 2'sinde kalesinde 3 gol gördü. Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 29. haftasında sahasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olmuştu. Rizespor'a da 3-2 kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan lider Trabzonspor, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada kalesinde 3 gol gördü.

BİR İLKİ YAŞADILAR

Abdullah Avcı önderliğinde istatistikleri yerle bir ederek hedefe koşan Karadeniz devi bir ilki de yaşadı. Çaykur Rize'ye Didi Stadı'nda mağlup olan bordo-mavili takım, başarılı hoca ile ilk kez bir deplasmandan 3 gol yiyerek döndü.

SADECE 5 YENİLGİ

Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 62. karşılaşmada 5 kez kaybetti. Bordo-mavili takım, 39 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başarırken, 18 kez de puanları paylaştı. Fırtına inanılmaz bir istatistiğe ulaşmış oldu.