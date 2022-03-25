Trabzonspor Kaan Ayhan'dan vazgeçmiyor! Yeni teklif...

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda yaz transferi için şimdiden düğmeye basıldı. Bordo-mavililerde öncelikli transfer bölgelerinden bir tanesi sağ stoper olacak.

Sol stoperde Vitor Hugo ve genç Ahmetcan Kaplan ile yeni sezonda devam edecek olan Karadeniz ekibi kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Denswil'i de takımda tutmak istiyor.