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Trabzonspor Kaan Ayhan'dan vazgeçmiyor! Yeni teklif...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi. Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan bordo-mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesine göre hareket ediyor. Fırtına, bir süredir gündeminde bulunan Kaan Ayhan için yeniden harekete geçecek. İşte flaş gelişmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 07:00 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 07:00
Trabzonspor Kaan Ayhan'dan vazgeçmiyor! Yeni teklif...

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda yaz transferi için şimdiden düğmeye basıldı. Bordo-mavililerde öncelikli transfer bölgelerinden bir tanesi sağ stoper olacak.

Trabzonspor Kaan Ayhan'dan vazgeçmiyor! Yeni teklif...

Sol stoperde Vitor Hugo ve genç Ahmetcan Kaplan ile yeni sezonda devam edecek olan Karadeniz ekibi kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Denswil'i de takımda tutmak istiyor.

Trabzonspor Kaan Ayhan'dan vazgeçmiyor! Yeni teklif...

ŞARTLAR SONUNA KADAR ZORLANACAK

Sağ stoper için ise gündeme yine tanıdık bir isim geldi: Kaan Ayhan... Devre arasında alınması için çaba sarf edilen ancak Sassuolo'nun 8 milyon Euro'da ısrar etmesi üzerine transferi gerçekleşmeyen milli futbolcu için sezon sonu tekrar hamle yapılacak.

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