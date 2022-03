Rıza Çalımbay: Trabzon artık şampiyon

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a konuştu ve Trabzonspor'a övgüler yağdırdı. İşte usta hocanın söylediklerinin satır başları:

Bu sene lig yarışını bence Avrupa kupaları belirledi. Trabzonspor eğer Roma'yı eleseydi ligde bu kadar başarılı olamazdı. Tek kulvar avantaj.

Trabzonspor çok iyi kenetlendi. Taraftarı, yönetimi, başkanı, futbolcusu herkes çok iyi birlik oldu.

Mükemmel transfer yaptılar. Her takımın en iyi adamını aldılar. Bakasetas, Siopis, Visca... Her şeyi aldılar.

Abdullah hoca ile daha önce konuştuk, 'Böyle yapacağız' dedi. Dedim 'Doğru yoldasın, aynen devam et.' Her şeyde garantiye gitti. Trabzon'da yok yok. Hatta fazlası var.

Benim dönemimde Trabzonspor'a transfer istiyorduk, olmadı. Sadece sol bek oyuncusu Novak'ı aldık.

Taraftarla birlikte mükemmel bir hava yakaladılar. Rize maçında Trabzonspor tam kadro çıksa farklı bir sonuç olurdu. Trabzonspor harika bir takım ve artık matematiksel olmasa bile yüzde yüz şampiyonlar. Bu saatten sonra bırakmazlar.