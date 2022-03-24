Yeni av zamanı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'un derbide en büyük kozu 'hücum hattı'... Andreas Cornelius (12), Nwakaeme (11), Bakasetas (8), Djaniny (8), Abdülkadir Ömür (7) ve Edin Visca (5) ligde bu sezon Fırtına'nın attığı 58 golün 51'ine imza koydu. Muhteşem 6'lı tam 18 takımı geride bıraktı. Söz konusu gollerin 9'u ise derbi maçlarda geldi. Nwakaeme; G.Saray ve F.Bahçe filelerini 1'er kez havalandırırken, Cornelius G.Saray ve Beşiktaş'a 1'er gol, Bakasetas F.Bahçe'ye 2, G.Saray'a 1 gol, Abdülkadir Ömür Beşiktaş'a, Visca da G.Saray'a 1 gol kaydetti. Derbi golü olmayan tek isim Djaniny. Süper 6'lı Beşiktaş ile 3 Nisan'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak kritik maçta da ağları sarsmayı hedefliyor.

AHMETCAN'IN DERBİ HEYECANI

G.Saray ve F.Bahçe derbilerinde hatasız oynayan Ahmetcan Kaplan şimdi de gözünü Beşiktaş'a çevirdi. Son 3 maça ilk onbirde başlayan 19 yaşındaki stoper, 3. derbisinde de sahada olup kazanmak istiyor. Kaplan'ın nihai hedefi ise ilk 11'in değişmez ismi olmak.