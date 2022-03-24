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Trabzonspor'da çifte imza geliyor! Nwakaeme ve Denswil...

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor bir yandan da gelecek sezonun kadro mühendisliği için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde gündem Nwakaeme ve Denswil... İki futbolcu ile görüşmeler devam ediyor... İmzaların kısa süre içinde atılacağı ifade edildi. Hedef derbi öncesine yetiştirerek, şov yapmak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 08:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 08:00
Trabzonspor'da çifte imza geliyor! Nwakaeme ve Denswil...

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın önceki gün gerçekleştirdiği zirvede önemli kararlar alındı. İstanbul'daki buluşmada futbol takımının gelecek planlaması masaya yatırıldı.

Trabzonspor'da çifte imza geliyor! Nwakaeme ve Denswil...

Zirvede kalıcı olmayı hedefleyen bordomavililer, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için '5 nokta atışı' takviye yapmayı kararlaştırdı...

Trabzonspor'da çifte imza geliyor! Nwakaeme ve Denswil...

İç transferde ise öncelikle Anthony Nwakaeme ve Stefano Denswil'in sözleşmeleri uzatılacak.

Trabzonspor'da çifte imza geliyor! Nwakaeme ve Denswil...

Nwakaeme ile görüşmeler son aşamaya geldi. Nijeryalı yıldız ile Beşiktaş derbisinden önce imzaların atılması hedefleniyor.

Trabzonspor'da çifte imza geliyor! Nwakaeme ve Denswil...

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Yönetim, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda, Stefano Denswil ile de yola devam etmek için görüşmelere başlado.

Trabzonspor'da çifte imza geliyor! Nwakaeme ve Denswil...

Sezon başında Bologna'dan kiralanan 28 yaşındaki stoperin, İtalyan ekibiyle kontratı 30 Haziran'da sona eriyor.

Trabzonspor'da çifte imza geliyor! Nwakaeme ve Denswil...

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen bordo-mavililer, takıma hemen uyum sağlayan ve performansıyla tam not alan Hollandalı stopere de Nwakaeme ile birlikte imza attırmayı planlıyor...

Trabzonspor'da çifte imza geliyor! Nwakaeme ve Denswil...

Öte yandan dış transferde takviye yapılacak mevkilerin ise stoper, forvet, 10 numara, sol bek ve 6 numara olması bekleniyor.

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