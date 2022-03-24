Hazırlıklar başlıyor

Trabzonspor'da 5.5 günlük izin sona erdi. Yoğun takvimde milli arayı fırsat bilerek dinlenme ve stres atma imkanı bulan oyuncular, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına bu akşam yapacağı idmanla başlayacak. Tesislerde gerçekleştirilecek çalışmaya ulusal takımlara gidenler dışındaki oyuncular katılacak.
Trabzonspor'da 5.5 günlük izin sona erdi. Yoğun takvimde milli arayı fırsat bilerek dinlenme ve stres atma imkanı bulan oyuncular, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına bu akşam yapacağı idmanla başlayacak. Tesislerde gerçekleştirilecek çalışmaya ulusal takımlara gidenler dışındaki oyuncular katılacak.