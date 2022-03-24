Haberler Trabzonspor Hazırlıklar başlıyor

Hazırlıklar başlıyor

Trabzonspor'da 5.5 günlük izin sona erdi. Yoğun takvimde milli arayı fırsat bilerek dinlenme ve stres atma imkanı bulan oyuncular, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına bu akşam yapacağı idmanla başlayacak. Tesislerde gerçekleştirilecek çalışmaya ulusal takımlara gidenler dışındaki oyuncular katılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 06:50
Hazırlıklar başlıyor
Trabzonspor'da 5.5 günlük izin sona erdi. Yoğun takvimde milli arayı fırsat bilerek dinlenme ve stres atma imkanı bulan oyuncular, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına bu akşam yapacağı idmanla başlayacak. Tesislerde gerçekleştirilecek çalışmaya ulusal takımlara gidenler dışındaki oyuncular katılacak.
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